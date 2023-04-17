Мир 17 апреля 2023, 07:22 Канада планирует передать Украине российский Ан-124 Премьер Украины Шмыгаль заявил, что Канада передаст Киеву российский Ан-124 РИА «Новости»

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Канада намерена конфисковать и передать Украине российский транспортный самолет Ан-124. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Новый пакет санкций против России от Канады. Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и других активов и передаче их в пользу Украины», — написал он.

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По словам премьер-министра Украины, речь идет о самолете, принадлежащим авиакомпании «Волга-Днепр», против которой власти Канады ранее ввели санкции.

Шмыгаль посетил Канаду с рабочим визитом на минувшей неделе. Он встретился с первыми лицами государства, а также с предпринимателями. Украинский премьер призвал местных предпринимателей инвестировать в украинскую экономику и оказать помощь в восстановлении страны. Он также анонсировал новую военную помощь. По словам Шмыгаля, Канада передаст Вооруженным силам Украины 21 тысячу винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов.