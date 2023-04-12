Мир 12 апреля 2023, 09:41 Шмыгаль призвал канадский бизнес инвестировать в экономику Украины Шмыгаль: бизнес Канады может сыграть роль в строительстве атомных энергоблоков на Украине РИА «Новости»

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Канаду призвал местных предпринимателей инвестировать в украинскую экономику и оказать помощь в восстановлении страны. О встрече с бизнес-сообществом политик сообщил в Telegram.

Шмыгаль отметил, что украинские власти ведут переговоры по страхованию военных рисков с экспортно-кредитными агентствами разных государств.

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«Ожидаем, что правительство Канады также предложит своему бизнесу эффективные инструменты, которые будут стимулировать инвестиции в Украину», — добавил он.

По оценке украинского премьера, сегодня есть перспективы выгодных проектов в военно-промышленном комплексе, энергетике и агросекторе.

«Планируем строительство новых атомных энергоблоков, и канадские компании могут сыграть здесь ключевую роль», — уточнил Шмыгаль.

В Канаду украинский премьер прибыл для встречи с главой правительства страны Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд.

Во время совместной пресс-конференции 11 апреля Трюдо заявил, что Канада направит Украине новый пакет военной помощи. В него войдут автоматы, пулеметы и патроны.