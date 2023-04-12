12 апреля 2023, 17:16
Канада собирается передать Украине российские активы
Премьер-министр Шмыгаль заявил о намерении Канады передать Украине российские активы
Украина надеется получить от Канады средства от конфискованных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Следующий шаг — конфискация „Руслана“ и других активов и передача их в пользу Украины», — написал политик.
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По его словам, Канада в новом пакете военной помощи собирается передать ВСУ 21 тысячу винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов.
Шмыгаль приехал в Канаду с рабочим визитом. Он пригласил местных предпринимателей инвестировать в экономику и оказать помощь в восстановлении страны. Украинский премьер отметил перспективы выгодных проектов в военно-промышленном и комплексе, энергетике, сельском хозяйстве и строительстве новых атомных энергоблоков.
Премьер-министр обратил внимание, что украинские власти ведут переговоры по страхованию военных рисков с агентствами разных стран.
Канада
Украина
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