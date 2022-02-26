США присоединились к санкциям против Путина и Лаврова

В США решили ввести санкции против президента РФ Владимира Путина и главы российского МИД Сергея Лаврова. Ограничения коснутся и членов Совета безопасности.

Меры озвучила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляцию ее выступления организовали в Twitter.

«Для единства с решением наших европейских союзников США присоединяются к санкциям и введут их против президента РФ [Владимира] Путина, министра иностранных дел [Сергея] Лаврова и членов Совета безопасности», — уточнила Псаки.

Она допустила, что ограничения против российского лидера могут подразумевать запрет на поездки в Соединенные Штаты.

Война с Россией, добавила Псаки, не входит в интересы США. В МИД РФ, сообщило РИА «Новости», подчеркнули, что вести дела в отношениях с американской стороной, как обычно, больше не получится.

Персональные санкции против президента РФ Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова ранее ввела Великобритания. ЕС тоже пообещал включить российского лидера и министра иностранных дел страны в свои санкционные списки.