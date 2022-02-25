Захарова заявила об отсутствии у Путина и Лаврова счетов в Великобритании

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел страны Сергей Лавров не имеют никаких зарубежных счетов, в том числе в банках Великобритании. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство королевства не заморозило, а отморозило что-то?» — написала дипломат.

По мнению Захаровой, санкции в отношении главы государства и руководителя дипведомства являются свидетельством бессилия Запада.

Ранее стало известно, что Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова в связи с российской операцией на Украине. Рестрикции предполагают блокировку счетов и активов политиков в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

Страны Запада начали водить санкции после признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Давление усилилось после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о спецоперации по демилитаризации Украины, в ходе которой российские вооруженные силы с помощью высокоточных ударов начали выводить из строя объекты инфраструктуры армии Украины по всей территории страны.