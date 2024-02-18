Мир 18 февраля 2024, 20:37 Каллас сочла запугиванием решение МВД России объявить ее в розыск Премьер Эстонии Каллас заявила, что не боится решения РФ объявить ее в розыск РИА «Новости»

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что МВД России объявило ее в розыск, чтобы напугать. В интервью агентству Reuters на полях Мюнхенской конференции по безопасности политик заверила, что не боится этого.

«Этот [шаг] призван запугать меня и заставить воздержаться от решений, которые я бы в противном случае приняла. <…> Но это сценарий России. В нем нет ничего удивительного, и мы не боимся», — заявила Каллас.

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Эстонский премьер-министр связала решение российского ведомства объявить ее в розыск со слухами о ее претензии на должность представителя ЕС, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.

Каллас столкнется с риском выдачи во время зарубежных поездок, признали в Эстонии. Сейчас премьера защищает международное дипломатическое право, но риски значительно возрастут, когда она оставит должность премьер-министра.

МВД России объявило в розыск Каю Каллас 13 февраля 2024 года. Она известна своей антироссийской позицией. Против премьера возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.