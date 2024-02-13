13 февраля 2024, 14:13
«Только начало». Захарова отреагировала на объявление в розыск премьера Эстонии
Захарова объяснила розыск премьера Эстонии Каллас забвением героев
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в России в розыск. Представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила ее в преступлении против памяти героев Второй мировой войны.
«За преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало», — сказала она.
Реклама
Карточка на эстонского премьера появилась в базе розыска МВД России. Полиция не уточнила, по какой именно статье Уголовного кодекса ее привлекут к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кая Каллас причастна к надругательству над исторической памятью.
Премьер призвала НАТО утвердить стратегию сдерживания России, пригрозила владельцам российских паспортов депортацией и одобрила закрытие границ. В Эстонии в годы ее правления, по информации RT, снесли памятник танку Т-34 и предложили демонтировать Бронзового солдата.
МВД РФ
Мария Захарова
Эстония
МИД РФ
Полиция
Реклама
Реклама