Мир 27 марта 2024, 15:22 «Как бы опечалены». Захарова заявила, что Россия не забудет реакцию Запада на теракт Захарова: РФ не забудет, как Запад менял позицию по теракту в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Коллективный Запад сменил свою риторику по отношению к теракту в Crocus City Hall под давлением мирового сообщества. Россия запомнит первые заявления стран, сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

«Мы будем помнить, как западные страны меняли свою позицию от слов о том, что они как бы опечалены, до слов, когда мировое большинство вынудило их говорить словами настоящими», — сказала она.

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По мнению Марии Захаровой, власти этих стран буквально за ночь переписали заявления и отправили дипломатические ноты совершенно другого качества. Страной, которая действительно разделила с Россией ее горе, представитель МИД назвала Белоруссию.

Одним из первых мировых лидеров, связавшихся с президентом России Владимиром Путиным после теракта в Красногорске, стал его белорусский коллега Александр Лукашенко. Он пообещал поделиться своими соображениями о кураторах нападения, сообщили «Известия».