Мир 13 мая 2023, 20:29 Кадры мощного взрыва в Хмельницком появились в Сети Взрыв склада боеприпасов в украинском Хмельницком попал на видео Соцсети

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Взрыв склада боеприпасов в Хмельницком засняли очевидцы. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На записи вверх поднимался огромный столб огня. После взрыва на объекте начался пожар, в ходе которого зафиксировали вторичную детонацию.

По данным издания «Военное обозрение», ракетный удар пришелся по территории завода «Катион». На этом предприятии располагался склад боеприпасов ВСУ, который впоследствии загорелся.

Местные жители сообщили, что на заводе прогремело несколько взрывов. Возможно, его на территории произошла вторичная детонация после удара ракет.

Инфраструктурные объекты пострадали от взрывов в Николаевской области. На одном из промышленных предприятий начался пожар.

Мэр областного центра Александр Симчишин сообщил, что загорелся объект критической инфраструктуры. Также он отметил, что повреждения получили административные здания.

Взрывы зафиксировали в Киевской области в ночь на 13 мая. Воздушную тревогу объявляли в ряде областей Украины.