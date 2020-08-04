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    04 августа 2020, 22:47

    Более 50 человек погибли во время взрыва в Бейруте. Кадры из больницы

    Александра Каширина

    Минздрав Ливана сообщил уже о 50 погибших при взрыве в порту Бейрута. Более 2750 человек пострадали. Об этом написало арабское издание Al Hadath.
    Более 50 человек погибли во время взрыва в Бейруте. Кадры из больницы

    Взрыв произошел сегодня, примерно в шесть часов вечера, в порту столицы. Сначала власти утверждали, что ЧП могло произошло на корабле с пиротехникой, однако позже от этой версии отказались.

    По информации СМИ, взорвались какие-то иные вещества, которые находились на складах порта. Правоохранители выясняют причины детонации. Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что взрыв пиротехники не бывает таким мощным и сопровождается совершенно другими внешними явлениями.

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    Скорые в городе не справляются с наплывом пострадавших. Как пишет РИА «Новости», ЧП пришлось на тяжелейший кризис ливанского здравоохранения.

    «Из-за экономических проблем частные больницы уже месяц принимают только неотложных пациентов. Государственные клиники тоже не справляются», — сказано в сообщении агентства.

    В домах города даже в километрах от эпицентра выбило стекла, обрушило балконы, перекрытия и потолки, взрыв был слышен в других городах страны и на Кипре.

    Телеканал «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

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