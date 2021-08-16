Узбекистан сбил самолет афганских ВВС. Захваченный талибами* Кабул мстить не будет

Военные Узбекистана сбили военный самолет, летевший с территории Афганистана. Ожидать мести со стороны нового правительства исламской республики, сформированного «Талибаном»*, не стоит. Ташкент продолжит политику по жесткой охране своих границ. Об этом в беседе с «360» заявил эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов.

Защита от опасных соседей

На борту сбитого Узбекистаном военного самолета находились летчики, которые подчинялись павшему и бежавшему от атаки талибов* правительству Афганистана. Поэтому ждать какой-то реакции от пострадавшей страны не стоит.

«Разумеется, никакого ответа Афганистана на это не будет. Государство находится в непонятном переходном виде. Талибы* вроде бы взяли власть, но еще не везде», — заявил эксперт по Центральной Азии Даниил Кислов.

Он отметил, что Узбекистан очень внимательно следит за своей границей с Афганистаном. Поэтому продолжит сбивать все, что будет прилетать с соседней территории. При этом Даниил Кислов отметил, что в этот раз узбекские военные действовали аккуратно, так как экипаж военного самолета не погиб, а только получил ранения.

При этом соседний Таджикистан, чья граница с Афганистаном намного более протяженная, действует полностью наоборот. Страна принимает военные борта из соседнего государства.

«Таджикистан сегодня утром уже принял у себя несколько бортов афганских с военными. Там были более 140 человек и было 18 летных средств — самолетов и вертолетов. Ни один не сбили», — подчеркнул эксперт.

Разные взгляды

Министерство обороны Узбекистана подтвердило, что в минувшее воскресенье, 15 августа, в Сурхандарьинской области республики силы противовоздушной обороны сбили военный самолет Афганистана при попытке незаконного пересечения границы.

Сейчас представители Минобороны и силовых структур республики проводят расследование. Его результаты станут известны позднее.

О крушении военного самолета стало известно еще минувшим вечером. В социальных сетях и Telegram-каналах распространились фото и видео с места событий.

На опубликованных кадрах видны части разбитого самолета и по меньшей мере один пострадавший.

Журналисты со ссылкой на источники сообщили, что при падении самолета пострадали двое афганских военнослужащих. Их госпитализировали в Термезский филиал республиканского центра экстренной медицинской помощи. Это не первые афганские военные, которые прибыли в Узбекистан, сбегая от талибов*.

Официальный представитель МИД республики Юсуп Кабулжанов сообщил, что в субботу на границе с Афганистаном задержали группу из 84 военных. При задержании они не оказывали никакого сопротивления. Раненым оказали медицинскую помощь, остальным предоставили питание и организовали временное размещение.

Но на этом потоки военных беженцев не остановились. На афганской части моста через Термез наблюдается большое скопление военнослужащих правительственных войск. МИД Узбекистана ведет переговоры по возвращению их домой и урегулированию ситуации.

«Защита и охрана государственной границы осуществляются в усиленном режиме, приняты все необходимые меры безопасности. В Термезе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли руководители силовых структур и представители органов государственной власти», — подчеркнул представитель МИД Узбекистана.

Соседний Таджикистан продолжает принимать самолеты с военными и гражданскими жителями Афганистана, которые бегут из страны. Как сообщил изданию «Азия плюс» источник в посольстве исламской республики в Душанбе, только за последние сутки в страну прибыли два пассажирских и 16 военных бортов. Большая часть беженцев — это десантники и военные летчики.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России.