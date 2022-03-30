Великобритания анонсировала введение санкций против ЛНР и ДНР

Введенные Великобританией санкции против Крыма распространят на Донецкую и Луганскую народные республики. Как сообщил ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны.

Новый санкционный пакет на рассмотрение парламента британский МИД внесет в среду, 30 марта.

В заявлении ведомства говорится, что уже существующие ограничения в отношении Крыма начнут действовать в отношении неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, новый документ предусматривает запрет на проведение технического осмотра на территории Великобритании самолетов и яхт, принадлежащих российским компаниям и бизнесменам, в том числе уже попавших под санкции.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее заявляла, что для усиления давления на Россию нужно в два раза увеличить количество санкций. По ее словам, это реальный рычаг, который можно использовать. При этом она отметила, что вопрос снятия ограничений можно поднимать только после окончания специальной операции и вывода российских войск с территории Украины.