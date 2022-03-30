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    30 марта 2022, 12:12

    Великобритания анонсировала введение санкций против ЛНР и ДНР

    МИД Великобритании: введенные против Крыма санкции распространят на ДНР и ЛНР

    Анатолий Минкин

    Введенные Великобританией санкции против Крыма распространят на Донецкую и Луганскую народные республики. Как сообщил ТАСС, об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны.

    Великобритания анонсировала введение санкций против ЛНР и ДНР

    Новый санкционный пакет на рассмотрение парламента британский МИД внесет в среду, 30 марта.

    В заявлении ведомства говорится, что уже существующие ограничения в отношении Крыма начнут действовать в отношении неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей.

    Кроме того, новый документ предусматривает запрет на проведение технического осмотра на территории Великобритании самолетов и яхт, принадлежащих российским компаниям и бизнесменам, в том числе уже попавших под санкции.

    Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ранее заявляла, что для усиления давления на Россию нужно в два раза увеличить количество санкций. По ее словам, это реальный рычаг, который можно использовать. При этом она отметила, что вопрос снятия ограничений можно поднимать только после окончания специальной операции и вывода российских войск с территории Украины.