Мир 12 января 2024, 08:27 Кабмин Японии пообещал «следить за ситуацией» после слов Путина о Курилах Генсек кабмина Хаяси: Япония проследит за ситуацией после слов Путина о Курилах Aleksander Lyskin/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

Япония будет пристально наблюдать за ситуацией после заявления президента Владимира Путина о желании посетить Курильские острова. Об этом сообщил генсек японского кабмина Есимаса Хаяси, его слова процитировало издание Jiji.

Он отказался комментировать слова российского лидера, но добавил, что Япония «соответствующим образом» отреагирует на развитие событий в регионе.

Реклама

«Я воздержусь от того, чтобы комментировать каждое заявление российских лиц», — отметил Хаяси.

Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа 11 января пообещал, что в будущем обязательно приедет на Курильские острова. Он добавил, что еще ни разу там не был. Путин указал на необходимость развития туристического направления в регионе и напомнил о программах развития Дальнего Востока. По его словам, первые шаги в этом направлении дались стране тяжело, но они дали свой результат.

Ранее глава государства рассказал о своих впечатлениях от посещения Чукотки. Он признался, что регион почти ничем не отличается от Москвы и Санкт-Петербурга.