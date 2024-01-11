Общество 11 января 2024, 10:31 «Там очень интересно». Путин пообещал когда-нибудь посетить Курилы Президент Путин заявил, что обязательно посетит Курилы РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин пообещал когда-нибудь посетить Курильские острова. Такое заявление он сделал на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа, написало РИА «Новости».

«Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду», — сообщил Путин.

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Глава государства также согласился с тем, что необходимо развивать туристический кластер островов. По мнению главы государства, это правильное направление.

Во время выступления Путин также вспомнил, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока. Однако теперь результат работы заметен, подчеркнул он.

Ранее президент поручил включить общепит в госпрограмму по туризму для получения льгот. Сама программа работает хорошо, поэтому ее необходимо распространять на разные объекты.