КНДР запустила очередной снаряд

В Южной Корее сообщили о том, что КНДР произвела очередной пуск неопознанного снаряда, который полетел в сторону Японского моря. Такую информацию распространило южнокорейское агентство Ренхап. Это стало уже пятым испытаний вооружения со стороны Северной Кореи с начала текущего года.

«Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Восточного (Японского) моря: южнокорейские военные», — опубликовано в сообщении агентства.

Первое испытание в текущем году, которое произвели военные КНДР, прошло в среду, 5 января, следующее — 11 января. В самой Северной Корее заявили, что это были якобы гиперзвуковые ракеты. Затем произошло два пуска баллистических ракет малой дальности — их запустили 14 января с комплекса на местной железной дороге.

Последующие пуски произошли 17 и 25 января, причем 25 числа запустили две крылатые ракеты — они полетели также в сторону Японского моря. Западные политики и организации регулярно выступают против таких испытаний, говоря об их опасности и нецелесообразности.