США предложили ввести санкции ООН против КНДР

США предложили ввести новые санкции ООН против Северной Кореи в ответ на запуски баллистических ракет, которые проходили в последнее время. Об это написала постоянный представитель Соединенных Штатов при организации Линда Томас-Гринфилд.

«США предлагают санкции ООН после шести пусков баллистических ракет, произведенных Северной Кореей с сентября 2021 года», — сообщила она в Twitter.

Политик объяснила, что запуски ракет нарушили резолюцию ООН. Такого же мнения придерживаются и в Республике Корея. В Южной Корее власти призвали КНДР прекратить такие военные испытания 11 января. В СМИ писали, что ракеты КНДР представляют угрозу всему миру и безопасности, а также создают военную напряженность.

Власти США ранее применили санкции против фирмы «Парсек». Ее обвинили в том, что она поставляет товары для военных нужд КНДР.