Политолог рассказал об источниках фейков про смерть Ким Чен Ына

Почти три недели лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике. За это время СМИ облетели предположения о состоянии здоровья северокорейского лидера, вплоть до слухов о его смерти. Многочисленные публикации на эту тему — способ эскалации отношений КНДР и Запада, считает политолог Владимир Корнилов.

Со середины апреля в СМИ постоянно появлялись сообщения об ухудшении здоровья или даже о смерти Ким Чен Ына. Накануне официальное северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило, что лидер КНДР принял участие в открытии завода. СМИ Северной Кореи показали фотографии с мероприятия, на которых Ким символично разрезает красную ленту. На опубликованном видео он выглядит здоровым, улыбается и общается с сопровождающими.

Большинство западных медиа в своих публикациях за последнее время о северокорейском лидере ссылаются на анонимные источники.

Сложно точно сказать, по какому курсу пойдет Северная Корея в случае смерти Кима, сказал директор Центра евразийских исследований, политолог и публицист Владимир Корнилов в беседе с ИА Nation News.

При этом он подчеркнул, что политические спекуляции западной прессы призваны накалить обстановку вокруг отношений Запада и КНДР.

«Понятное дело, что за всей этой шумихой стоит скорее попытка вновь в который раз раскачать лодку взаимоотношений между КНДР и Западом», — считает Корнилов.

Все сообщения о смерти Кима так и не подтвердились, а значит — были фейковыми, уточнил политолог.

«По большому счету мы видим, что все эти слухи о смерти — типичный пример распространения фейковых новостей западными СМИ. Они очень любят кричать о том, что российская или китайская пропаганда распространяет фейки, а сами тем не менее спокойно без зазрения совести распространяли откровенные фейки о смерти или болезни Ким Чен Ына», — заметил Корнилов, отметив, что ни одно издание, писавшее о смерти северокорейского лидера, пока так и не принесло извинений.