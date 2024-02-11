11 февраля 2024, 12:41
Южная Корея захочет вернуться на российский рынок
Желоховцев: Южная Корея надеется оставить возможность вернуться на рынок России
Южная Корея хочет оставить за собой право вернуться на российский рынок. Отношения между странами сейчас переживают непростые времена, рассказал РИА «Новости» директор 1-го департамента Азии МИД России Иван Желоховцев.
«Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сеула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны», — заявил дипломат.
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Желоховцев добавил, что российская сторона считает важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнерами. Пока республика всячески показывает желание не разрывать наработанные связи и по возможности вернуться на рынок.
Ранее Южная Корея призвала Россию прекратить сотрудничество с Северной Кореей. Страну крайне беспокоит ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж. Однако российская сторона отношения разрывать не собирается. Президент Владимир Путин в скором времени может посетить КНДР. Желоховцев рассказывал, что страны по дипломатическим каналам согласуют даты визита.
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