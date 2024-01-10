Мир 10 января 2024, 19:44 Южная Корея призывала Россию прекратить сотрудничество с КНДР Постпредство Южной Кореи при ООН: Россия должна вывести войска с Украины Pxhere

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Южная Корея призвала Россию прекратить сотрудничество с Северной Кореей и вывести войска с Украины. Такое заявление сделали в постоянном представительстве страны при ООН в ходе заседания Совета Безопасности организации.

Южная Корея крайне обеспокоена ситуацией с предполагаемыми поставками северокорейских вооружений за рубеж.

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«Мы также планируем активно продвигать нашу позицию», — сказал представитель Министерства иностранных дел Республики Корея Им Су Сок.

При этом лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею «главным противником» и самым враждебным для его страны государством. Центральное телеграфное агентство сообщило, что глава северокорейского государства наметил курс развития военной промышленности. Ким Чен Ын поручил увеличить объемы производства пусковых установок для ракет.

Ранее Южная Корея ответила на провокацию КНДР. Страна провела учения в Желтом море после обстрела со стороны армии Северной Кореи.