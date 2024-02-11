Мир 11 февраля 2024, 10:15 Дипломаты начали подготовку к визиту Путина в КНДР МИД: Россия и Северная Корея согласовывают сроки визита Путина Kremlin Pool/Global Look Press

Читать 360tv в

Россия и Северная Корея по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента Владимира Путина в КНДР. Такое заявление сделал в интервью РИА «Новости» директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

«Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи», — рассказал Желоховцев.

Реклама

Директор первого департамента добавил, что конкретные сроки визита согласуют по дипломатическим каналам.

Путин — близкий друг корейского народа, и его с радостью ждут в КНДР, говорила Цой Сон Хи. Правительство Северной Кореи будет радо, если Путин приедет в республику. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что президент рассчитывает посетить страну в ближайшем будущем.

Российский президент также собирается посетить Турцию для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перед встречей двух лидеров ведут подготовительные мероприятия. Ранее предполагалось, что Путин посетит Турцию 12 февраля.