11 февраля 2024, 10:15
Дипломаты начали подготовку к визиту Путина в КНДР
МИД: Россия и Северная Корея согласовывают сроки визита Путина
Россия и Северная Корея по дипломатическим каналам согласуют сроки визита президента Владимира Путина в КНДР. Такое заявление сделал в интервью РИА «Новости» директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
«Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи», — рассказал Желоховцев.
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Директор первого департамента добавил, что конкретные сроки визита согласуют по дипломатическим каналам.
Путин — близкий друг корейского народа, и его с радостью ждут в КНДР, говорила Цой Сон Хи. Правительство Северной Кореи будет радо, если Путин приедет в республику. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что президент рассчитывает посетить страну в ближайшем будущем.
Российский президент также собирается посетить Турцию для переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перед встречей двух лидеров ведут подготовительные мероприятия. Ранее предполагалось, что Путин посетит Турцию 12 февраля.
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