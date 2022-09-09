Лидер Северной Кореи заявил, что страна не откажется от ядерного оружия | 360°

Мир 09 сентября 2022, 02:59 Поделиться Telegram

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Viber Лидер Северной Кореи заявил, что страна не откажется от ядерного оружия ЦТАК: лидер КНДР Ким Чен Ын не собирается отказываться от ядерного оружия Unsplash/Micha Brandli

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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын заявил, что переговоров по денуклеаризации страны не будет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР никогда не откажется от ядерного оружия, отметил Ким Чен Ын. По его словам, страна продолжит укреплять боеготовность в ядерной сфере и расширять возможности по применению ядерного оружия.

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Пхеньян впервые заговорил о таком оружии в феврале 2005 года. Год спустя был произведен первый ядерный взрыв.

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В 2012 году корейские власти внесли изменения в Конституцию относительно своего ядерного статуса. При этом названия проектов и их детали в КНДР предпочитают не разглашать.

До этого Ким Чен Ын объявил о победе Северной Кореи над новой коронавирусной инфекцией.

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