Воздушную тревогу включили в Японии после запуска баллистической ракеты КНДР | 360°

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Воздушную тревогу включили в Японии после запуска баллистической ракеты КНДР

Воздушная тревога слышна в нескольких городах Японии из-за запуска ракеты КНДР

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Сигнал воздушной тревоги слышен в нескольких городах Японии после запуска властями Северной Кореи баллистической ракеты в сторону Японского моря. Официальный представитель правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что действия Пхеньяна угрожают всему миру. Его слова передал Reuters.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Японии сообщило, что ракета пролетела в районе северных префектур Аомори и Хоккайдо и упала в Тихий океан. Точное место падения ракеты неизвестно. Из-за действий КНДР в Японии приостановили движение скоростных экспрессов.

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«Действия Северной Кореи, в том числе ее неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии, всего региона и международного сообщества, и представляют собой серьезную проблему», — уверен Хирокадзу Мацуно.

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До этого Япония выразила протест из-за ядерной программы КНДР. Однако в Пхеньяне не намерены сворачивать эту деятельность.

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