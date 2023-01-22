Мир 22 января 2023, 08:37 ЮАР направит Путину приглашение на саммит БРИКС в августе Посол ЮАР в России Макетука: Путину отправят приглашение на саммит БРИКС РИА «Новости»

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ЮАР ожидает визита президента России Владимира Путина на предстоящий саммит БРИКС, который запланирован на август. Об этом РИА «Новости» сообщил посол республики в Москве Мзувукиле Макетука.

«Президенты всех стран получат приглашение, это самая обычная практика. Только от Владимира Путина будет зависеть, посетит ли он предстоящее мероприятие», — отметил дипломат.

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Макетука пояснил, что конкретное место проведения саммита пока что неизвестно, однако он в любом случае пройдет в одном из самых крупных городов ЮАР.

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В декабре заявку на вступление в БРИКС подал Алжир. Президент страны Абдельмаджид Теббун выразил надежду, что это произойдет в 2023 году. По его словам, кандидатуру уже одобрили Китай, Россия, Бразилия и ЮАР.

В настоящее время БРИКС объединяет пять стран: Бразилию, Россию, Индию, КНР и ЮАР. О создании сообщества объявили в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказывал, что интерес о присоединении к БРИКС проявляют как минимум 12 стран.