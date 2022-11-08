Минимум 12 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС | 360°

Мир 08 ноября 2022, 14:25 Минимум 12 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС Глава МИД Лавров: РФ надеется, что вступление в БРИКС новых членов не займет много времени РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что минимум 12 стран проявляет интерес к участию в межгосударственном объединении БРИКС. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщил ТАСС.

«Прежде чем говорить о том, как и когда конкретно начнется расширение БРИКС, мы договорились в составе „Пятерки“ согласовать критерии и принципы рассмотрения такого рода обращений», — отметил Лавров.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, Россия надеется, что согласование критериев для вступления в организацию новых членов не займет много времени, поскольку обращения поступают уже в официальном порядке.

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«Необходимо сначала понимать, как дальше это объединение будет развиваться в потенциально расширенном составе», — подчеркнул министр.

БРИКС объединяет пять стран: Бразилию, Россию, Индию, КНР и ЮАР. Организацию основали в рамках Петербургского экономического форума в июне 2006 года.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона приветствует намерение Алжира присоединиться к БРИКС, сообщил RT.