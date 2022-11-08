Россия поприветствовала заявку Алжира на вступление в БРИКС | 360°

Мир 08 ноября 2022, 17:50 Россия поприветствовала заявку Алжира на вступление в БРИКС Замглавы МИД Богданов: Россия поприветствовала заявку Алжира на присоединение к БРИКС РИА «Новости»

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Россия приветствует намерение Алжира присоединиться к формату БРИКС. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.

«Конечно, мы приветствуем эту заявку. У России и Алжира сложился доверительный диалог, у нас прекрасные отношения», — заявил он.

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Богданов подчеркнул, что Россия в целом приветствует желание своих единомышленников и партнеров присоединиться к работе в форматах ШОС, БРИКС и других, где она активно работает.

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Накануне специальный посланник МИД Алжира Лейла Заруки сообщила, что государство отправило официальную заявку на присоединение к формату БРИКС. Дипломат подчеркнула, что для этого у нее есть все необходимые экономические условия, писал RT.

БРИКС основали в 2006 году, первыми членами стали Россия, Бразилия, Индия и Китай. Позднее к формату присоединилась ЮАР. Последний, 14-й саммит БРИКС состоялся 24 июня 2022 года в КНР.

Российский посол в Алжире Валерьян Шуваев также сообщал, что РФ не против Алжира в качестве нового члена БРИКС.