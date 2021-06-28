Яценюк подал идею Западу, как не потерять Россию навсегда

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал от Запада безоговорочной поддержки вступления страны в НАТО. Это нужно сделать, чтобы не потерять Россию.

«Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз», — сообщил Яценюк в статье для The National Interest.

Он считает, что Франция и Германия пытаются видеть в России нормальную страну, поэтому хотят провести саммит. Однако, по его мнению, нужно лидерство Запада, чтобы сдержать Россию.

При этом он отметил, что Запад не имеет право откладывать вопрос о членстве Украины в НАТО.

Ранее глава Государственной погранслужбы (ГПСУ) Сергей Дейнеко рассказал, что Украина в рамках так называемого проекта «Стена» уже обустроила 400 километров противотанкового рва на границе с Россией.

Стену» задумали в 2014 году, еще при правительстве Арсения Яценюка. Поначалу Киев планировал построить ее за полгода, но впоследствии сроки отодвигались несколько раз. Теперь украинские власти рассчитывают завершить проект до 2025 года.