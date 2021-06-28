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    28 июня 2021, 07:00

    Яценюк подал идею Западу, как не потерять Россию навсегда

    Екатерина Шамина

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал от Запада безоговорочной поддержки вступления страны в НАТО. Это нужно сделать, чтобы не потерять Россию.

    Яценюк подал идею Западу, как не потерять Россию навсегда

    «Чтобы не потерять Россию навсегда, Запад должен сделать все возможное и даже больше, чтобы интегрировать Украину и другие страны Восточной Европы в единую Европу и, соответственно, в НАТО и Евросоюз», — сообщил Яценюк в статье для The National Interest.

    Он считает, что Франция и Германия пытаются видеть в России нормальную страну, поэтому хотят провести саммит. Однако, по его мнению, нужно лидерство Запада, чтобы сдержать Россию.

    При этом он отметил, что Запад не имеет право откладывать вопрос о членстве Украины в НАТО.

    Ранее глава Государственной погранслужбы (ГПСУ) Сергей Дейнеко рассказал, что Украина в рамках так называемого проекта «Стена» уже обустроила 400 километров противотанкового рва на границе с Россией.

    Стену» задумали в 2014 году, еще при правительстве Арсения Яценюка. Поначалу Киев планировал построить ее за полгода, но впоследствии сроки отодвигались несколько раз. Теперь украинские власти рассчитывают завершить проект до 2025 года.