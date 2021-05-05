Украина рассказал о строительстве «Стены» на границе с Россией

Украина в рамках так называемого проекта «Стена» уже обустроила 400 километров противотанковых рвов на границе с Россией. Об этом глава Государственной погранслужбы (ГПСУ) Сергей Дейнеко рассказал в интервью «РБК-Украина».

«Обустроено около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора», — рассказал глава погранслужбы.

Работы по обустройству границы продолжаются в Черниговской области и уже завершаются в Харьковской. А в Сумской области инженерные работы пока не начались.

Дейнеко отметил, что никакого проекта «Стена» на самом деле нет, хотя обустройство границы с Россией продолжается уже шестой год. По его словам, такое название сохранилось в обиходе, но у народа оно вызывает негативные ассоциации.

Проект изначально оценивался в четыре миллиарда гривен, но позже его стоимость была уменьшена почти вдвое — до 2,5 миллиарда гривен (около 6,7 миллиарда рублей). Дейнеко рассказал, что сейчас уже фактически потрачено два миллиарда гривен.

«Стену» задумали в 2014 году, еще при правительстве Арсения Яценюка. Поначалу Киев планировал построить ее за полгода, но впоследствии сроки отодвигались несколько раз. Теперь украинские власти рассчитывают завершить проект до 2025 года.