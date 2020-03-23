Японский премьер допустил перенос Олимпиады-2020

Олимпийские игры в Токио могут перенести. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил такую возможность, если соревнования не удастся провести в «полном формате».

Глава японского правительства оценил заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о судьбе Олимпиады-2020. Абэ процитировало агентство Kyodo.

«В первую очередь мы должны думать о спортсменах. Не исключено, что придется перенести Игры», — заявил премьер-министр Японии.

Он добавил, что согласен с позицией МОК, который пообещал принять окончательное решение по Олимпийским играм в течение четырех недель.

«Последнее слово за МОК, но отмена Игр — не вариант», — подчеркнул Синдзо Абэ.

Из-за пандемии коронавируса своих спортсменов на Олимпиаду решили не отправлять Канада и Австралия.

Глава МОК Томас Бах заявил, что в Японии ситуация с коронавирусом улучшается. Он понадеялся, что провести Игры все же удастся при соблюдении определенных мер безопасности.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Пандемия уже стала причиной переноса ряда отборочных олимпийских соревнований.