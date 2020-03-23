Страны начали отказываться от участия в Олимпиаде в Токио. Канада и Австралия не поедут

Канада решила не отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса. Олимпийский комитет Австралии также решил, что не сумеет собрать свою команду к июльским Играм.

В общем заявлении канадских национальных олимпийского и паралимпийского комитетов также прописан призыв к переносу Олимпиады на год.

«Мы приняли тяжелое решение не отправлять спортсменов на Олимпийские игры в Токио из-за рисков, связанных с коронавирусом», — приводит телеканал CBC сообщение организации.

Олимпийский комитет Австралии также принял решение, что не сумеет собрать свою команду к июльским Играм, и готовится к проведению Олимпиады через год, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление комитета.

Ранее глава МОК Томас Бах сказал, что решение по переносу Олимпиады-2020 из-за коронавируса будет принято в течение четырех недель. При этом, Бах отметил, что ситуация в Японии, где должна пройти Олимпиада, улучшается. Это, в свою очередь, внушает уверенность, что Олимпийские игры-2020 с определенными мерами безопасности удастся провести.

Летние Олимпийские игры-2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа.