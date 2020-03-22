Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах назвал сроки, в которые будет принято окончательное решение по Олимпиаде-2020 в Токио.

В заявлении Баха, опубликованном на сайте МОК, говорится, что вместе со всеми заинтересованными сторонами сегодня начались подробные обсуждения, чтобы завершить оценку ситуации в области здравоохранения во всем мире и ее влияния на Олимпийские игры, включая сценарий отсрочки.

«Мы очень усердно работаем, и мы уверены, что завершим эти обсуждения в течение следующих четырех недель», — говорится в заявлении.

При этом, Бах отметил, что ситуация в Японии, где должна пройти Олимпиада, улучшается. Это, в свою очередь, внушает уверенность, что Олимпийские игры-2020 с определенными мерами безопасности удастся провести.

«В Японии происходят значительные улучшения […] Это может укрепить нашу уверенность в принимающей стороне, что мы можем при условии определенных мер безопасности организовать Олимпийские игры в стране, соблюдая при этом принцип охраны здоровья всех участников», — говорится в заявлении. Он также отметил, что с другой стороны, наблюдается резкое увеличение случаев и новых вспышек вируса в разных странах на разных континентах.

Летние Олимпийские игры-2020 должны пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее глава МОК заявил, что, по его мнению, решение о возможной отмене Игр несправедливое. По его словам, отмена ОИ-2020 разрушит олимпийские мечты более 11 тысяч спортсменов.