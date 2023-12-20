Мир 20 декабря 2023, 01:28 Японский министр озвучил сумму, которую его страна готова выделить Украине Япония заявила о готовности выделить Украине помощь в размере $4,5 млрд РИА «Новости»

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Японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что правительство страны планирует выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4,5 миллиарда долларов (более 405 миллиардов рублей). Об этом сообщило агентство Kyodo.

Судзуки рассказал об этом журналистам после встречи с главами центральных банков стран G7. При этом ранее японские власти предоставили Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и иную помощь на 7,6 миллиарда долларов (около 700 миллиардов рублей).

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Украине. По его словам, это соответствует предыдущей риторике, но это решение только истощит ресурсы страны.

Песков отмечал, что западные политики готовы пойти на любые ухищрения, чтобы убедить свои парламенты выделить деньги для Украины. В том числе они продвигают тезис о якобы исходящей от России угрозе.