Мир 19 декабря 2023, 12:50 Заявление Великобритании о продолжении поддержки Украины оценили в Кремле Песков заявил, что помощь Великобритании Украине не изменит ход СВО РИА «Новости»

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Заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Украине соответствует предыдущей риторике, но это решение только истощит ресурсы страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что Кэмерон высказал «хорошо известную позицию» по конфликту на Украине.

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«Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий», — подчеркнул Песков.

Во вторник Кэмерон после переговоров с французской коллегой Катрин Колонна в Париже заявил, что летнее контрнаступление ВСУ было «не очень успешным». По его словам, у этой постановки «несколько актов», но в украинском конфликте будет еще один акт.

«И мы должны гарантировать, что он будет написан правильным способом, друзьями, партнерами и западными миром», — заявил британский дипломат.

Кэмерон подчеркнул, что британская сторона намерена поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он призвал другие страны также следовать этому курсу.

Песков отмечал, что западные политики готовы пойти на любые ухищрения, чтобы убедить свои парламенты выделить деньги для Украины. В том числе они продвигают тезис о якобы исходящей от России угрозе.