Мир 08 декабря 2023, 14:40 Песков заявил об ухищрениях западных политиков ради выделения денег Украине Песков: западные политики идут на любые ухищрения ради выделения денег Киеву РИА «Новости»

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Политики западных стран готовы идти на любые ухищрения, лишь бы убедить свои парламенты голосовать за выделение финансовой помощи Украине. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона об «исходящих от России угрозах», сообщило РИА «Новости».

«Пускаются на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег», — констатировал Песков, говоря о словах Кэмерона.

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По мнению Пескова, подобных заявлений уже было много и наверняка они будут продолжаться.

О том, что президент России Владимир Путин якобы может захотеть большего, если Запад не остановит его на Украине, глава британского МИД заявил 7 декабря.

«Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — сказал Кэмерон.

По его оценке, это достаточно сильный аргумент.