Мир 02 августа 2023, 12:53 Японию предупредили о серьезных последствиях за любые протесты по Курилам Захарова: протесты Японии по Курилам рассмотрят как попытку вмешательства в дела России РИА «Новости»

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Россия воспримет как попытку вмешательства во внутренние дела государства любые протестные действия японских властей по вопросу принадлежности Курильских островов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Захарова напомнила японскому правительству, что Южные Курильские острова стали частью России по итогам Второй мировой войны.

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«Ввиду этого абсолютно неоспоримого факта любые так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН», — подчеркнула дипломат.

Обвинения в незаконной оккупации Курил появились в «Синей книге по дипломатии» за текущий год уже дважды. Впервые с 2011 года Япония объявила Курильские острова своей территорией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобное заявление неприемлемой формулировкой.