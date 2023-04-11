11 апреля 2023, 08:58
Япония назвала Южные Курилы незаконно оккупированными Россией
Япония включила в «Синюю книгу по дипломатии» фразу об «оккупации» Курил второй год подряд
Власти Японии включили в «Синюю книгу» по дипломатии за 2023 год фразу о «незаконной оккупации» северных территорий. Об этом говорится в опубликованном ежегодном докладе по дипломатии от японского МИД.
Северными территориями Япония называет южную часть Курильских островов.
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«Вопрос о северных территориях в отношениях Японии и России остается самым продолжительным нерешенным вопросом. Сейчас они оккупированы Россией, хотя являются неотъемлемой частью Японии», — сказано в документе.
В «Синей книге» подчеркивается, что Япония в дальнейшем намерена придерживаться курса на мирные переговоры с Россией относительно территориальных вопросов.
«Сейчас отношения Японии и России осложнились. Мы намерены продолжать мирные переговоры, хотя в настоящее время не то положение, когда можно давать какие-то прогнозы», — отмечается в публикации.
Ранее политолог Джефри Хорнунг заявил, что признание Японией Южных Курильских островов оккупированными Россией лишит страну всех шансов на подписание мирного договора.
Япония
Россия
Курильские острова
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