Власть 11 апреля 2023, 15:40 Кремль заявил, что формулировка Японии о Курильских островах и России неприемлема Представитель Кремля Песков: Россия против постановки вопроса о незаконной оккупации Курил РИА «Новости»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление японских властей о «незаконной оккупации» Курил. По его словам, Россия против подобной постановки вопроса, ведь острова являются неотъемлемой частью страны. Об этом сообщил RT.

«Мы их (такие формулировки — прим. ред.) видим регулярно, мы не приемлем подобную постановку вопроса и подобные формулировки. Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации», — заявил Песков.

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Ранее правительство Японии в «Синей книге по дипломатии» за 2023 год вновь написало о том, что острова Курильской гряды — это неотъемлемая часть японской территории, которую Россия «незаконно оккупировала».

В документе указали, что тема «северных территорий» оказалась самым продолжительным нерешенным вопросом двух стран. При этом власти Японии подтвердили свое желание продолжить мирные переговоры, несмотря на сложившиеся трудности в двусторонних отношениях.