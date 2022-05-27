facebook_pixel
    27 мая 2022, 08:51

    Японию предупредили о последствиях признания Курил оккупированными

    Политолог Хорнунг назвал последствия для Японии в случае признания Курил оккупированными

    Максим Зинкин

    Если Япония на государственном уровне признает Южные Курильские острова оккупированными Россией, это лишит ее всяких шансов на подписание мирного договора с Россией. Об этом изданию The Diplomat сообщил политолог Джефри Хорнунг.

    «Япония просто потеряет все шансы на решение территориальных вопросов, Россия откажется вести мирные переговоры», — заявил он.

    По мнению Хорнунга, на ситуацию уже негативно повлияло решение Японии ввести санкции против российского бизнеса, чиновников и банков.

    «Япония потеряла все рычаги давления на Россию, поэтому нынешнее положение дел подтолкнуть РФ на орбиту Китая», — заключил политолог.

    Ранее Министерство иностранных дел Японии впервые за 19 лет назвало «северные территории», к которым Токио относит Южные Курилы, «оккупированными территориями».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что переговоров с Японией по Курилам не может быть и речи.