Японию предупредили о последствиях признания Курил оккупированными

Если Япония на государственном уровне признает Южные Курильские острова оккупированными Россией, это лишит ее всяких шансов на подписание мирного договора с Россией. Об этом изданию The Diplomat сообщил политолог Джефри Хорнунг.

«Япония просто потеряет все шансы на решение территориальных вопросов, Россия откажется вести мирные переговоры», — заявил он.

По мнению Хорнунга, на ситуацию уже негативно повлияло решение Японии ввести санкции против российского бизнеса, чиновников и банков.

«Япония потеряла все рычаги давления на Россию, поэтому нынешнее положение дел подтолкнуть РФ на орбиту Китая», — заключил политолог.

Ранее Министерство иностранных дел Японии впервые за 19 лет назвало «северные территории», к которым Токио относит Южные Курилы, «оккупированными территориями».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что переговоров с Японией по Курилам не может быть и речи.