Япония с недавних пор оказалась в списке недружественных стран для России, поэтому говорить о продолжении переговорного процесса по Курилам сложно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и напомнил, что четыре курильских острова — неотъемлемая часть Российской Федерации.

«Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, конечно, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Так он прокомментировал данные доклада по внешней политике Японии. В документе под названием «Синяя книга дипломатии» МИД этой страны впервые за долгое время назвал «северные территории», к которым японские власти относят Южные Курилы, «оккупированными территориями».

Последний раз формулировка об «оккупации» использовалась в 2003 году. С 2011 года острова Кунашир, Итуруп, Шикотан, Хабомаи называли «принадлежащими Японии».