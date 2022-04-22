Япония назвала Курилы «незаконно оккупированными» впервые за долгое время

Министерство иностранных дел Японии впервые за 19 лет назвало «северные территории», к которым Токио относит Южные Курилы, «оккупированными территориями». Такая формулировка содержится в «Синей книге дипломатии» — официальном ежегодном докладе по внешней политике страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

В новом докладе японское внешнеполитическое ведомство осудило спецоперацию России на Украине и заявило о том, что на подобном фоне сложно говорить о перспективах переговоров с Москвой по поводу заключения мирного договора.

«Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — говорится в докладе.

С 2011 года Токио именует острова «принадлежащими Японии». Последний раз формулировка об «оккупации» использовалась в 2003 году

СССР и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны — подписанию документов помешал территориальный спор о Курильских островах. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи перешли под контроль Советского Союза по итогам войны. Токио требует их возврата, Москва считает их законно вошедшими в состав Советского государства.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия отказывается от переговоров по мирному договору и прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курилы, а также выходит из диалога о налаживании совместной хоздеятельности на оспариваемой территории. Такое решение было принято в качестве ответа на недружественные шаги Токио.

Посольство Японии в России назвало «неприемлемым» и «крайне прискорбным» решение РФ прекратить обсуждение мирного договора с Японией.

Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключению мирного договора может закончиться столкновением двух стран в связи с усилением влияния Вашингтона на Токио. По мнению Судзуки, в интересах Японии было бы поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией.