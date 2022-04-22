Япония назвала Курилы «незаконно оккупированными» впервые за долгое время
МИД Японии впервые за 19 лет назвал Курильские острова «незаконно оккупированными»
Министерство иностранных дел Японии впервые за 19 лет назвало «северные территории», к которым Токио относит Южные Курилы, «оккупированными территориями». Такая формулировка содержится в «Синей книге дипломатии» — официальном ежегодном докладе по внешней политике страны. Об этом сообщил телеканал NHK.
В новом докладе японское внешнеполитическое ведомство осудило спецоперацию России на Украине и заявило о том, что на подобном фоне сложно говорить о перспективах переговоров с Москвой по поводу заключения мирного договора.
«Северные территории являются неотъемлемой частью Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией», — говорится в докладе.
С 2011 года Токио именует острова «принадлежащими Японии». Последний раз формулировка об «оккупации» использовалась в 2003 году
СССР и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны — подписанию документов помешал территориальный спор о Курильских островах. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи перешли под контроль Советского Союза по итогам войны. Токио требует их возврата, Москва считает их законно вошедшими в состав Советского государства.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия отказывается от переговоров по мирному договору и прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курилы, а также выходит из диалога о налаживании совместной хоздеятельности на оспариваемой территории. Такое решение было принято в качестве ответа на недружественные шаги Токио.
Посольство Японии в России назвало «неприемлемым» и «крайне прискорбным» решение РФ прекратить обсуждение мирного договора с Японией.
Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что отмена переговоров с Россией по вопросу Курил и заключению мирного договора может закончиться столкновением двух стран в связи с усилением влияния Вашингтона на Токио. По мнению Судзуки, в интересах Японии было бы поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией.