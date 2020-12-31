Япония заявила о возможном режиме ЧС из-за роста заболевших COVID

Если рост заболевших COVID-19 не удастся взять под контроль, власти Японии будут рассматривать введение режима ЧС. Об этом заявил министр по восстановлению экономики страны Ясутори Нисимура.

«У нас нет другого выбора, кроме как рассмотреть поправки к закону о специальных мерах для повышения эффективности сдерживания распространения инфекции с целью защиты жизни людей. Я также хотел бы рассмотреть возможность применения принудительной силы, исходя из реальности распространения инфекции», — сообщил он на своей странице в Twitter.

Он отметил, что власти должны взять распространение коронавируса под контроль любой ценой.

Два дня назад в Японии обнаружили южноафриканский штамм коронавируса. Его обнаружили у 30-летней женщины, приехавшей из ЮАР. Еще у шестерых медики выявили «британский» штамм. Пока в стране разными видами коронавируса заразились 15 человек. В конце декабря ученые из Великобритании сообщили, что новая мутация коронавируса может быть на 70% заразнее предыдущих.

Кроме того, в конце декабря Япония временно закрыла въезд в страну. Решение будет действовать до конца января 2021 года.