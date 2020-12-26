Япония закроет въезд в страну

«Ограничения вводятся в порядке превентивных мер в связи с обнаружением нового штамма коронавируса в ряде стран», — говорится в сообщении.

Данные меры вступают в силу 28 декабря и действуют до конца января 2021 года.

Кроме того, отменяются послабления для японцев, отправляющихся в краткосрочные бизнес-командировки. Их не обязывали уходить на двухнедельный карантин по прибытии. Теперь же с 28 декабря это правило возвращается.

Также гражданам Японии, возвращающимся из стран с выявленным новым штаммом коронавируса, нужно будет предоставить при въезде документ о наличии отрицательного теста. Причем сдать его необходимо не позднее чем за трое суток до прибытия.

Власти Японии ослабили ограничения на въезд в страну для граждан других государств 1 октября. На первом этапе это распространялось на людей, имеющих право на долгосрочное проживание в стране, и на деловые поездки в медицинских, образовательных, культурных и деловых целях. Послабления коснулись и иностранных студентов, обучающихся в Японии. Однако туристическая отрасль под смягчения не подпадает.

Новую мутацию коронавируса выявили как минимум у пяти японцев, приехавших из Великобритании.

В последние дни в Японии регистрируются рекордные показатели заболеваемости. За прошедшие сутки в стране выявили 3,8 тысячи заболевших. Большая часть этих новых случаев пришлась на Токио — 949. Общее число заражений коронавирусом в Японии превысило 219 тысяч.