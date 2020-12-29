Южноафриканский штамм коронавируса обнаружили в Японии

Медики 19 декабря взяли анализ у 30-летней женщины, приехавшей в Японию из ЮАР. Результаты показали, что у нее коронавирус. После специалисты из национального НИИ провели еще ряд исследований и выяснили, что у нее мутировавший вирус, получивший распространение в ЮАР.

Также в стране еще у шестерых обнаружили «британский» штамм. Пока в Японии разными штаммами коронавируса заразились 15 человек. В конце декабря ученые из Великобритании сообщили, что новая мутация коронавируса может быть на 70% заразнее предыдущих.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове считает, что коронавирус, ставший причиной пандемии, будет мутировать и дальше. По ее мнению, чем больше вирус будет распространяться, тем больше у него возможностей для мутаций. Она также отметила, что на самом вирусе изменения почти не сказываются, но нужно продолжать изучать потенциал передачи разных штаммов.

С коллегой согласился и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он заявил, что в новом году мир ждут «новые варианты COVID-19».