Мир 28 января 2023, 09:08 МИД России призвал не допустить ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии Замглавы МИД Рябков: заинтересованные страны должны не допустить ядерного конфликта в Азии РИА «Новости»

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Представители России призывают все вовлеченные в ситуацию вокруг Корейского полуострова стороны сконцентрироваться на недопущении ядерного столкновения в Северо-Восточной Азии. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что власти России привержены Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно документу, в мире существует только пять ядерных держав. При этом Северная Корея в этом списке отсутствует. Соответственно, Россия не признает ядерный статус КНДР.

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«Рассуждать о перспективах открытого ядерного противостояния в Северо-Восточной Азии не хотелось бы, поскольку усилия всех вовлеченных сторон следует сконцентрировать на том, чтобы его избежать», — подчеркнул Рябков.

По его словам, устранить вероятность эскалации конфликта можно. Для этого нужно создать систему поддержания мира. Этот комплекс мер должен учитывать принципы равноправия, поэтапности и синхронности. Также система предполагает гарантии безопасности всем, кто в них нуждается.