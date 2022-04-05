Запрет на ввоз предметов роскоши из Японии в РФ вступил в силу

Вступили в силу японские санкции, запрещающие экспорт предметов роскоши в Россию. Об этом сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Заявление ведомства опубликовал ТАСС.

Всего в списке 17 наименований товаров. В частности, запрет коснулся транспортных средств, предметов гардероба, снаряжения, техники и музыкальных инструментов.

Средства передвижения

Санкции затронули новые и подержанные автомобили, стоимость которых превышает шесть миллионов иен (49,2 тысячи долларов). Также запрещен экспорт мотоциклов дороже 600 тысяч иен (почти пять тысяч долларов). В Россию перестанут поставлять судовые двигатели и запчасти для них, цена которых превышает 10,6 тысячи долларов.

Объем этого сегмента превышал половину от всего товарообмена между Японией и Россией.

Хобби

Россияне больше не смогут привозить из Японии снаряжение дороже 100 тысяч иен (822 доллара): оборудование для занятия дайвингом и лыжным спортом, головные уборы (исключение — защитные каски).

Также Япония запретила вывоз роялей стоимостью свыше 200 тысяч иен.

Парфюмерия, косметика, ювелирные изделия

Санкции коснулись изделий дороже 326 долларов. Такой же потолок установлен для табачных изделий и алкогольной продукции.

Ранее премьер промышленности, торговли и экономики Японии Коити Хагиуда признал, что введение санкций против России ударит по экономике его страны и затронет деятельность компаний, которые ведут бизнес в РФ. Коити Хагиуда отметил, однако, что это не повлияет на решение Японии о вводе санкций против России.