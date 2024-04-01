Мир 01 апреля 2024, 11:13 Япония выделила крупную сумму на здравоохранение Украины Минфин Украины объявил о получении 118 млн долларов от Японии на здравоохранение Unsplash

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Украинское правительство получило 118 миллионов долларов от Японии в виде грантов Всемирного банка на ремонт жилья и функционирование системы здравоохранения. Деньги потратят на восстановление инфраструктуры и расширение спектра медуслуг, сообщил Минфин Украины.

Наибольшую часть суммы, 70 миллионов долларов, перевели по программе «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни» (HEAL Ukraine) на возмещение расходов бюджета при обеспечении медицинских гарантий. Оставшиеся 48,2 миллиона долларов выделили по проекту «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (HOPE). Этими деньгами возместят траты на компенсацию ремонта низкой и средней степеней сложности в частных и многоквартирных домах.

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«Привлеченные средства помогут правительству оказывать гражданам надлежащую помощь, расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, обеспечить преодоление последствий [конфликта с Россией]», — сказал министра финансов Сергей Марченко.

Япония поручилась за Украину при выдаче кредита на 1,5 миллиарда долларов из средств Всемирного банка, однако не оказала существенной помощи рядовым беженцам. Дипломат Сергей Жесткий заявил, что украинцам предоставили лишь право на трудоустройство.