Деньги 30 июня 2023, 07:35 Япония поручилась за Украину при выдаче кредита на 1,5 млрд долларов Всемирный банк одобрил Украине кредит на 1,5 млрд долларов под гарантии Японии Unsplash

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Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил Украине кредит на сумму 1,5 миллиарда долларов. Свои гарантии предоставило правительство Японии, сообщила «Газета.ru».

«Новый заем Всемирного банка для Украины на 1,5 миллиарда долларов направлен на предоставление помощи ее домохозяйствам, а также смягчит последствия конфликта», — заявили в пресс-службе организации.

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Деньги выделили на помощь нуждающимся, выплату пенсий, субсидирование ЖКУ, проведение реформ в налоговой сфере и расходовании госресурсов.

Очередной транш сделают из фонда Advancing Needed Credit Enhancement for Ukraine Trust Fund под поручительство правительства Японии в рамках финансовой помощи киевскому режиму в 2023 году. В общей сложности Всемирный банк мобилизовал для нужд Украины более 37,5 миллиарда долларов.

За неделю до объявления о новом пакете финансовой помощи Всемирный банк выделил киевскому режиму еще 1,75 миллиарда долларов. Из них 500 миллиардов под поручительство Великобритании, оставшуюся сумму — в виде гранта от США.