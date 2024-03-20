Мир 20 марта 2024, 07:02 Бежавшим в Японию украинцам не оказали должной помощи — дипломат Дипломат Жесткий: Россия усомнилась в помощи беженцам с Украины в Японии Unsplash

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Правительство Японии помогло украинским беженцам недостаточно, и многие из приехавших уже покинули эту страну. Исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий сказал об этом РИА «Новости».

В Японии, по его словам, запустили информационную кампанию о помощи гражданам Украины. Однако в страну приехали не так много беженцев. Сергей Жесткий сказал, что с февраля 2022 года насчитали всего около 2,5 тысячи украинцев.

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«Часть из них уже уехала. Большинству оставшихся предоставлено право на трудоустройство, однако реализовать его крайне затруднительно по причине языкового и культурного барьеров», — сказал он.

Сергей Жесткий заявил, что японские власти неохотно присваивали украинцам статус беженцев, в первый год конфликта одобрили только 2% заявлений. На их содержание, по словам дипломата, выделили всего один миллион иен в год (около семи тысяч долларов) и обрекли приезжих на нищету.

В префектуре Гумма разгорелся скандал из-за того, что украинские беженцы не захотели оплатить обучение японскому. Директор языковой школы в Японии назвал их грабителями.