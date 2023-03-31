Мир 31 марта 2023, 04:47 Япония продлила решение о лишении России статуса благоприятствуемой нации Kyodo: Япония продлила решение о лишении РФ статуса благоприятствуемой нации РИА «Новости»

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Власти Японии продлили действие решения о лишении России статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле. Причиной кабмин назвал ситуацию на Украине, сообщило Kyodo.

Россию исключили из списка льготного режима в марте 2022 года сроком на год. Срок исполнения решения истекал 31 марта, накануне начала нового финансового года с 1 апреля. Токио планирует продлить ограничения еще на год. Меры касаются сферы торговли, инвестиций, энергетики, логистики и туризма.

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Япония и Украина разделены тысячами километров и не имеют существенных торговых связей. А вот плодотворное энергетическое сотрудничество с Россией было бы в интересах Японии, так что ей стоило уклоняться от конфронтации и не вмешиваться в украинский вопрос. Так же как, кстати, и Украине не было выгодно ссориться с РФ, считает политолог Евгений Пашковский.

Ранее оппозиция в Японии осудила премьера Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном. Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил огромную ошибку, отказавшись призывать украинского президента Владимира Зеленского не применять в зоне специальной операции снаряды с обедненным ураном, считают политические оппоненты главы правительства.