Мир 28 марта 2023, 10:28 Премьера Японии осудили за молчание о снарядах с обедненным ураном Оппозиция в Японии осудила премьера Кисиду за молчание о снарядах с обедненным ураном Википедия

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида совершил огромную ошибку, отказавшись призывать украинского президента Владимира Зеленского не применять в зоне специальной операции снаряды с обедненным ураном. Об этом на заседании парламента сообщил глава оппозиционной партии «Рэйва Синсэнгуми» Таро Ямамото, его слова привело РИА «Новости».

«Господин Кисида, вы планируете призвать правительство Великобритании отказаться от передачи украинским войскам снарядов с обедненным ураном? Или во встрече с Зеленским? Если нет, то это большая ошибка», — сказал Ямамото.

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В ответ Кисида парировал, что исследования об отсутствии негативного эффекта на человека из-за применения такого типа боеприпасов проводились, но документально выводы не публиковали. Также премьер отметил, что не обсуждал эту тему с Зеленским.

«Если вы не знаете, то эти снаряды можно приравнять к ядерному оружию, так как существует риск увеличения раковых заболеваний», — продолжил Ямамото.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что стране есть чем ответить на поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном.