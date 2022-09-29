Минэнерго России исключило консервацию скважин проекта «Сахалин-1» | 360°

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Минэнерго России исключило консервацию скважин проекта «Сахалин-1»

Глава департамента Минэнерго России Рубцов исключил заморозку скважин проекта «Сахалин-1»

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Скважины проекта «Сахалин-1» не собираются консервировать. Руководитель департамента переработки нефти и газа Минэнерго России Антон Рубцов рассказал на полях форума «Нефть и газ Сахалина» о возобновлении добычи, сообщил ТАСС.

«Нет, мы такой вариант (консервации — прим. ред.) не рассматриваем. Мы рассчитываем, что действия, которые предпринимаются, приведут к скорейшему возобновлению по этому важному российскому проекту», — сказал он.

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Проект «Сахалин-2» работает, а по запуску «Сахалина-1» власти ведут переговоры.

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Объем добычи нефтепродуктов и конденсата на проекте «Сахалин-1» в 2022 году сократился вдвое. По итогам года он составит 4,2 миллиона тонн. С 16 сентября добычу полностью прекратили — оператор проекта Exxon Neftegas Ltd сообщил о форс-мажорных обстоятельствах.

Американской компании принадлежит 30% проекта. Столько же у японской Sodeco. На счету российской «Роснефти» и индийской ONGC — по 20%. Exxon Neftegas Ltd начала поэтапное сокращение добычи в апреле.

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